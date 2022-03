Taakstraf voor Limburgse antivaxers die GGD-personeel aanvielen

De 49-jarige Sandra M. uit Heerlen en de 48-jarige Mark F. uit Hoensbroek hebben taakstraffen van respectievelijk 80 en 60 uur opgelegd gekregen. Zij gingen op 9 en 10 februari langs vaccinatielocaties in Heerlerheide en Heerlen, waar ze personeel bedreigden en belaagden. De twee Limburgers maken deel uit van een groep die zich op Telegram Team Nederland noemt. Dat Telegram-kanaal heeft 1100 leden en heeft een specifiek doel: zoveel mogelijk GGD-locaties, politiebureaus en gemeentehuizen benaderen (fysiek of per e-mail) en daar een stapel documenten afgeven.

Snelrecht

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). In eerste instantie was er tegen de vrouw een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Het OM wilde dat de man een taakstraf van 80 uur zou krijgen. Ook moesten beide verdachten volgens het OM een locatieverbod van zes maanden opgelegd krijgen.



Omdat de vrouw nog geen strafblad had en de man een strafblad heeft van een incident in het verleden, besloot het OM hen tot enkel een taakstraf te veroordelen. De zaak werd via snelrecht behandeld. Gisteren verschenen de verdachten voor de politierechter, waarna vandaag dus de uitspraak volgde.