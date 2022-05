Tafeltennistweeling (19) uit Beek vond derde speler in Terborg om te strijden voor de Eredivisietitel

Syrische asielzoe­ker opgepakt in Kerkrade, zou oorlogsmis­da­den voor As­sad-re­gime hebben gepleegd

De Nederlandse politie heeft vandaag in Kerkrade een Syrische asielzoeker aangehouden op verdenking van het plegen van oorlogsmisdrijven in de Syrische burgeroorlog. Het is voor het eerst dat er hier een Syriër wordt aangehouden die lid zou zijn geweest van een militie verbonden aan het regime van de Syrische president Assad.

24 mei