Tbs’er Rooyse Wissel dreigde keel van sociotherapeut door te snijden

Een psychiater oordeelde dat bij de man sprake is van een autistische stoornis en een licht verstandelijke beperking. Vanwege de stoornissen was de tbs’er in verminderde mate in staat om op een adequate manier om te gaan met zijn een gevoel van onmacht en het idee van onrechtvaardigheid. Omdat het huidige behandeltraject goed verloopt, adviseerde de psychiater om de man geen onvoorwaardelijke celstraf op te leggen.