Thijs H. moet verplicht naar rechtbank komen

Steekpar­tij in café Roermond: vijf jaar cel geëist tegen Albanees

13 augustus Een steekpartij op zondag 10 februari in een horecazaak aan het Stationsplein in Roermond heeft zich afgespeeld in kringen van Albanezen die banden lijken te hebben met de georganiseerde hennepteelt in Limburg. Dat bleek dinsdag voor de rechtbank in Roermond.