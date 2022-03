Toverland zoekt deelnemers voor een 24-uursmarathon in de achtbaan

Voor sommigen is één ritje in een achtbaan al genoeg om de maag om te draaien, laat staan een hele dag. Toch hebben zich sinds de aanmelding vanochtend is geopend al honderden mensen gemeld om mee te doen, meldt een woordvoerder van Toverland. Troy is 35 meter hoog, 1077 meter lang en haalt snelheden van 90 kilometer per uur. Het is daarmee de hoogste, snelste en langste houten achtbaan van de Benelux.

Het pretpark in het Limburgse Sevenum viert het 15-jarig bestaan van Troy en haalt met de actie geld op voor de Stichting Durf Te Vragen van YouTubers Dylan Haegens en Marit Brugman. Reguliere bezoekers kunnen 25 minuten meerijden met iemand die de challenge aangaat en het geld dat daarmee word opgehaald gaat naar de Stichting Durf Te Vragen. De stichting helpt jongeren met het herkennen en erkennen van psychische problemen.

Authentieke achtbaan

Al twee keer eerder, in 2010 en 2016, organiseerde Toverland de 24-uurschallenge en dat was een groot succes, aldus de woordvoerder. “Een houten achtbaan spreekt bij bezoekers altijd het meest tot de verbeelding. Zo hoort een echte authentieke achtbaan te zijn. Troy blijft een van de populairste attracties. Elk jaar kregen we weer vragen wanneer het weer zou worden georganiseerd.”

De ‘Troy Coaster Challenge’ is niet voor iedereen weggelegd. “We zoeken een diverse groep. Mensen die natuurlijk een sterke maag en een goede conditie hebben en minimaal 18 jaar oud zijn. Mensen met lichamelijke klachten worden sterk afgeraden zich aan te melden.”

Volledig scherm Bovenaanzicht van Troy. © Toverland

Eigen risico

In mei houdt Toverland een testavond van twee uur, waar het kaf van het koren wordt gescheiden. Het pretpark maakt daarna een selectie van twaalf deelnemers die in het weekend van 2 en 3 juli 24 uur in de achtbaan zullen plaatsnemen. Tijdens de 24-uursmarathond is er elk uur een plaspauze van vijf minuten en elke zes een uur onderbreking van een halfuur om wat (lichts) te eten.

Deelname is op eigen risico. De EHBO is aanwezig om hulp te verlenen, mocht dat nodig zijn. “En als we merken dat een deelnemer het niet aankan, halen we diegene eruit. In 2016 hebben tien van de dertien deelnemers de finish gehaald.”

Volledig scherm De deelnemers die de achtbaanmarathon in 2016 succesvol afrondden. © Toverland