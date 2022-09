Trein rijdt tegen boom bij Grubbenvorst

Staatsbos­be­heer bezorgd over brand in veel te droge Peel: ‘Veen heeft al onherstel­ba­re schade opgelopen’

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over uitbreiding van de natuurbrand die woedt in De Peel op de grens van Limburg en Brabant. Het natuurgebied is veel te droog volgens boswachter Lieke Verhoeven. Omdat het ook nog waait kan de natuurbrand zich onvoorspelbaar uitbreiden. Dat is in 2020 ook gebeurd bij de grote brand in natuurgebied De Meinweg, op korte afstand van het gebied dat woensdag in brand staat.

31 augustus