Twee gewonden door ruzie in azc in Echt, mogelijk mes gebruikt

Geen cel voor verdachte (25) steekpar­tij AZC Echt, wel tbs

De 25-jarige asielzoeker die in april vorig jaar zeven mensen neerstak en elf bewoners heeft bedreigd bij het asielzoekerscentrum (AZC) in Echt gaat niet de gevangenis in. Volgens de rechtbank in Roermond is de man volledig ontoerekeningsvatbaar omdat hij in een psychose verkeerde. Hij is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor poging tot doodslag en bedreiging.

4 mei