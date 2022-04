Twee miljoen kijkers voor Koningsdag in Maastricht

Fietser omgekomen door botsing met tractor in Meinwegge­bied

In Nationaal Park de Meinweg bij Herkenbosch (Limburg) is donderdagmiddag een fietser om het leven gekomen als gevolg van een verkeersongeval. De 85-jarige man uit de gemeente Roerdalen kwam door nog onbekende oorzaak op de Meinweg in botsing met een tractor, meldt de politie.

21 april