Twee personen aangehouden na schietpartij vanuit auto’s

Oerwoudge­lui­den tijdens amateurwed­strijd in Limburg: ‘Onze speler uit Kameroen had tranen in de ogen’

4 november Hevig ontdaan liep hij van het veld, nadat de amateurvoetbalwedstrijd Venray-Wilhelmina’08 zondag gestaakt was. Placide Avouzoa Njoh, de Kameroenese speler van de gasten uit Weert, was het mikpunt van oerwoudgeluiden uit het publiek. ,,Hij had de tranen in zijn ogen staan”, zegt zijn trainer Gerard Douven tegen De Limburger.