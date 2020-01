Twee vermiste mannen uit Oostrum om het leven gekomen in gierput

Vrijspraak voor verdachte Limburgse havenbrand

23 januari De rechtbank in Roermond heeft donderdag een 32-jarige man uit Maastricht vrijgesproken die aanvankelijk werd verdacht van het in brand steken van een boot in de haven van Herten bij Roermond. Daardoor gingen op 6 december 2014 vier boten op de jachtwerf in vlammen op. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de advocaat van verdachte Wim R. is er geen bewijs dat de man bij de brand betrokken was. De rechtbank gaat daarin mee.