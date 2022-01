Unie van Waterschappen eist van kabinet dat nieuwe huizen bestand zijn tegen extremer weer

De unie doelt hierbij op de miljoen nieuwe huizen die er in Nederland gebouwd gaan worden. ,,Er is nú echt actie nodig”, aldus de voorzitter van de Unie van Waterschappen, Rogier van der Sande bij RTL Nieuws. ,,Kijk naar wat er gebeurde in Leersum of in Limburg, dat kan in de toekomst veel vaker gebeuren.”



In juni vorig jaar werd Leersum getroffen door een valwind, wat het dorp in dertig seconden veranderde in een oorlogsgebied. Negen mensen raakten gewond, een aantal bewoners werd dakloos. Een maand later werd Limburg getroffen door extreme wateroverlast, nadat rivieren overstroomden door hevige regenval.