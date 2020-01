‘Universiteit Maastricht betaalde losgeld na cyberhack’

Officieel worden er geen mededelingen gedaan. De UM-woordvoerder wil het bericht over het betalen van losgeld bevestigen noch ontkennen; zolang het onderzoek naar de hack en de gevolgen ervan nog loopt doet de universiteit geen mededelingen, ook omdat men de ‘digitale veiligheid’ niet in gevaar wil brengen.

Met een cyberhack worden via gijzelsoftware hele computersystemen op slot gezet en pas na overmaking van losgeld weer vrijgegeven. Vaak eindigt zo'n hack met het betalen van losgeld, want dat is vaak goedkoper dan weken- of maandenlang uit de lucht zijn. Vaak zeggen instellingen niet dat ze zijn gezwicht voor digitale afpersers, maar de universiteit van Calgary in Canada maakte in 2016 bijvoorbeeld wel bekend betaald te hebben na een hack.