Valkenburg gaat 80 asielzoekers opvangen in Polfermolen

Rechtbank doet uitspraak in zaak dood schoonmoe­der huisarts

De rechtbank in Roermond doet vrijdag uitspraak in de lang slepende strafzaak tegen een huisarts en diens echtgenote uit Maastricht. Daarin draait alles om de vraag: was het stervenshulp of moord? De arts, George W. (62), en diens advocaat houden het op het eerste. Justitie zegt het laatste: de huisarts zou zijn schoonmoeder met medicijnen vermoord hebben. Volgens het Openbaar Ministerie deed hij dat omdat hij uit was op haar geld. Justitie eiste twaalf jaar cel.

29 juli