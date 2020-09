Van internaat naar platina plaat: Venlose Numidia breekt records en droomt van Amerika

12 jaar cel en vrijspraak voor doodschie­ten drugsdea­ler Maastricht

15:25 Een 26-jarige Rotterdammer is door de rechtbank in Roermond veroordeeld tot twaalf jaar cel voor het doodschieten van een 22-jarige drugsdealer tijdens een uit de hand gelopen deal. De 23-jarige medeverdachte is vrijgesproken van doodslag omdat hij niet betrokken was bij het schieten, hij krijgt wel een celstraf van vijf maanden voor zijn aandeel in de drugsdeal.