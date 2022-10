Vandaal laat ravage achter in centrum Maastricht

Stadskan­toor Venlo beschoten, kogelgaten in meerdere ramen

Het stadskantoor in Venlo is de afgelopen tijd beschoten. Volgens de gemeente zijn er kogelgaten gevonden in ramen op de tweede en achtste verdieping. De gemeente heeft aangifte bij de politie gedaan. Woordvoerders van gemeente en politie zeiden dit na berichtgeving door Omroep Venlo vrijdag.

21 oktober