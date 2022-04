Venlo en Roermond verwachten grote paasdrukte

Grote brand in fabrieks­pand in Limburgse plaats Swalmen

In het fabriekspand van glasfabrikant Vandaglas in de Limburgse plaats Swalmen heeft een grote brand gewoed. Niemand is gewond geraakt, meldt de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Kort voor 14.00 uur meldde de brandweer dat het vuur was geblust.

9 april