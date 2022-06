Verdachte in zaak dood Xavier Durlinger uit Sittard vrijgelaten

A2 richting Maastricht nog altijd dicht na kantelen veewagen

De A2 richting Maastricht is nog altijd afgesloten tussen Grathem en Wessem na een eenzijdig ongeval met een veewagen met kalveren in de nacht van donderdag op vrijdag. De andere kant op, richting Eindhoven, is weer een rijstrook vrij, meldt Rijkswaterstaat.

