Verdachte van verwonden peuter met kettingslot aangehouden

Update/video KNMI beëindigt code oranje: overlast beperkt tot windstoten, hagel en veel neerslag

17 augustus De voorlopig laatste warme dag in de hittegolf die over Nederland ging, is zondag geëindigd met flinke onweersbuien op meerdere plekken in het land. Het KNMI riep voor het hele land aanvankelijk code geel uit. In de loop van de middag en avond werd dat verhoogd naar code oranje. Hevige onweersbuien met hagel en zware windstoten trokken over verschillende provincies, met flinke wateroverlast tot gevolg.