Vermiste jongeman dood gevonden in Sittard, mogelijk misdrijf

Ook Breda biedt noodopvang aan asielzoe­kers uit Ter Apel: ‘De situatie is op dit moment onhoudbaar’

Ook Breda biedt vanaf zaterdag tijdelijk onderdak aan asielzoekers om de druk op het centrale opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten. Het gaat voorlopig om vijftig plekken in een noodopvang voor Oekraïners aan de Claudius Prinsenlaan. Uitbreiding is mogelijk tot honderd bedden, is te lezen op de website van de gemeente.

14 mei