Vernederen en mishandelen met zweep en riek: kungfuleraar René L. krijgt dertig maanden cel

De rechtbank in Roermond heeft kungfuleraar René L. veroordeeld tot dertig maanden cel. Ook moet hij een schadevergoeding van 40.000 euro aan de slachtoffers betalen. De straf is gelijk aan de eis van justitie.

René L. wordt beschuldigd van diverse mishandelingen, dreigen tot zwaar mishandelen en doodsbedreiging in de tijd dat hij kungfuleraar was in een leefgemeenschap in onder andere het Limburgse Kessel. In de periode 2009 tot 2018 had hij leiderschap over een kungfuschool, die ooit in een sportschool in Boxmeer begon en ook in Nijmegen standplaatsen heeft gekend.

Lees ook Eis: 30 maanden cel voor kungfuleraar om mishandelen volgelingen

Een van de slachtoffers, Jeppe van der Schalk, reageert opgelucht. ,,Ik vond het twee weken geleden al een mooie eis, ook een die ik niet had verwacht. Maar dat hij nu ook echt de cel in moet, voelt als een maatschappelijke erkenning van ons verborgen leed.” Van der Schalk vertelt dat het hem emotioneert en dat hij hoopt dat mensen die nu misschien in een soortgelijke situatie zitten door de rechtszaak een weg naar buiten zien. ,,Aangifte doen heeft zin!”

Vernederd en mishandeld

Ook Van der Schalk zat in de groep van 25 personen waarover René L. in de periode 2009-2018 zeggenschap over had. Hoewel de groep begon als een hechte vriendengroep die zich wilde focussen op de vechtsport kungfu, kreeg de leefgemeenschap echter snel sekte-achtige trekken. De groep moest zich houden aan strenge en dwingende leefregels, waarbij volgens de rechtbank amper rekening werd gehouden met de leden van de groep.

Alleen de overtuigingen van L. werden gevolgd in de leefgemeenschap. Als leden zich daar niet aan hielden, werden ze vernederd. Dat gebeurde vaak in bijzijn van de rest van de groep.

L. legde met kracht zijn wil op. Hij vernederde niet alleen, maar mishandelde de leden ook met zwepen en rieken. Eén van hen vreesde voor haar leven toen de verdachte haar tijdens een samenkomst met lampolie overgoot en dreigde haar in brand te steken. De slachtoffers hebben nog dagelijks last van ernstige traumatische klachten door deze mishandelingen en vernederingen.

‘Om te lachen’

De kungfuleraar bagatelliseerde echter de uitspraken die de ex-leerlingen deden in de rechtszaak twee weken terug. Hij gaf aan dat veel van wat hij deed ‘om te lachen’ was. De uitspraken waren volgens hem ‘laster en achterklap’. Ook gaf hij meerdere keren aan dat hij nooit zou slaan of agressie zou gebruiken. Al brengt hij daar weer tegenin dat hij wel agressiever is geworden door een hersenbloeding in 2010 en daardoor wel dreigend kon overkomen en ‘klapjes’ kon uitdelen.

De psycholoog die aan de rechtbank verbonden is, geeft aan dat L. hier inderdaad neurotische problemen door heeft gekregen. Ook blijkt uit onderzoek dat L. narcistische en schizo-typische trekken heeft. Daardoor ziet de rechtbank hem als verminderd toerekeningsvatbaar.

Gevangenisstraf en vergoeding

De rechtbank vindt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. Bij het bepalen van de duur van de celstraf is er ook gekeken naar straffen die worden opgelegd in soortgelijke zaken. Daarbij merkt de rechtbank wel op dat de zaak lastig te vergelijken is door het besloten karakter van de leefgemeenschap waarin de verdachte zich onaantastbaar waande.

Ook moet de kungfu-leraar de vier slachtoffers die hun verhaal deden in de rechtbank tijdens de zitting op 25 oktober een totaal van 40.000 euro aan schadevergoeding betalen. Dat bedrag is gestoeld op de duur en de frequentie van de mishandelingen en bedreigingen en de impact hiervan op de levens van de ex-leerlingen.

In de rechtszaak werd ook ingegaan op het seksueel misbruik dat L. pleegde bij een groot aantal vrouwen in de groep. Dit is hem echter niet ten laste gelegd, omdat er volgens justitie te weinig bewijs is.