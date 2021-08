Veroorzaker dodelijke aanrijding Pinkpop kan advocaat niet betalen, zaak uitgesteld

Kraamspor­ten: ‘Een bevalling is net een marathon, daar train je toch ook voor?’

10:00 Hoera, baby op komst! Ligt er al een stapel sportkleding tussen je zwangerschapsoutfits? Want bewegen tijdens de zwangerschap is misschien zelfs nóg ­belangrijker dan ervoor. Sportgynaecoloog Luc Baeyens en fysiotherapeut Tessy Boedt leggen uit waarom zwanger sporten zo heilzaam is. ,,Wie actief is, loopt minder risico op bloeddrukproblemen, zwangerschapsdiabetes en andere typische ongemakken, zoals rugpijn.”