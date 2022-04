Verstappen moppert over trage safetycar: ‘Leek wel een schildpad’

TEFAF Maastricht keert terug: 242 handelaren uit twintig landen verwacht

De 35e internationale kunst- en antiekbeurs TEFAF Maastricht, waarvan de publieksopening nu gepland staat op 25 juni, verwacht in totaal 242 handelaren uit twintig landen. Toen de corona-epidemie twee jaar geleden losbarstte was de laatste fysieke beurs in Maastricht net gaande en moest hij halverwege worden afgebroken.

4 april