Verzekeraars: schade Limburg veelvoud van 10 miljoen euro

De totale verzekerde schade door wateroverlast in Limburg is ,,een veelvoud van tien miljoen euro”. Het kan nog twee weken duren voordat er een exacter beeld is van de schade bij de Nederlandse verzekeraars.

,,Eerst moet het water zakken, mensen terug hun huis in en moeten schade-experts langs zijn geweest”, aldus het Verbond van Verzekeraars, dat spreekt namens Nederlandse verzekeringsbedrijven.

Goede dekking

De claims gaan tot nu toe vooral over extreme neerslag, zegt de verzekeringskoepel. ,,Maar dat kan nog veranderen. We zien ook overstromingsschades.” Volgens een woordvoerster zijn overstromingen uiteindelijk beperkt gebleven tot een klein gebied en waren er meer gemeenten die last hadden van de extreme regenval.

Veel verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg, meldde het Verbond van Verzekeraars vorige week al. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Het verbond verwacht geen problemen bij de verzekeraars om het geld uit te keren.

Weinig verzekerde boeren

Ook bij Limburgse groente- en fruitboeren loopt de schade door de zware regenval in de miljoenen euro’s. Boerenverzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel zegt dat waarschijnlijk hele oogsten zijn mislukt door de vele neerslag. Bij de naar eigen zeggen grootste verzekeraar voor telers in Europa meldden zich tot nu toe bijna dertig Limburgse boeren met waterschade, waar volgens directeur Jan Schreuder ,,misschien nog een aantal” bij zou kunnen komen.

Ongeveer 15 procent van de Limburgse grond voor groente-, fruit-, boom- en sierteelt is via Vereinigte Hagel verzekerd voor extreem weer. Daar is bij regen sprake van als er minimaal 50 millimeter in 24 uur is gevallen of 85 millimeter binnen 48 uur. Tegen overstromingen kan volgens de verzekeraar niet worden verzekerd. ,,Iedereen zegt: dat hoort bij de overheid”, aldus Schreuder.

Het verschilt volgens de boerenverzekeraar per gewas hoe schadelijk de vele regenval is. ,,Er zijn gewassen zoals aardappels die na 24 uur onder water helemaal weg zijn. Dan is de schade 100 procent.” Ook kersen zijn volgens de directeur kwetsbaar omdat die barsten nadat boomgaarden onder water komen te staan. Vereinigte Hagel vergoedt de opbrengst die de boer eigenlijk voor zijn oogst zou krijgen.