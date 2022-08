Vijf Limburgse gemeenten getroffen door cyberhack

Speelronde 1 Blessures, bijzonder­he­den en opstellin­gen: dit is het laatste nieuws rondom jouw favoriete eredivisie­club

Een nieuw eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met sc Heerenveen-Sparta. Check hier de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club, welke bijzonderheden spelen er en welke spelers ontbreken in de selectie? Antwoorden op deze vraag vind je in onderstaand overzicht.

7 augustus