Voetganger ernstig gewond na aanrijding op zebrapad

Bisdom Roermond heeft erfgoed Limburgse kerken geïnventa­ri­seerd: ‘monsterk­lus’ liep jaren uit

Het bisdom Roermond heeft alle spullen in de Limburgse kerken laten inventariseren en opgeslagen in een landelijke digitale database. Daarmee is het religieuze culturele erfgoed in zo’n driehonderd kerken in Limburg gefotografeerd en beschreven. Naast de katholieke zijn ook de protestantse kerken meegenomen in dit project. Een woordvoerder sprak maandag over een ‘monsterklus’.

12 september