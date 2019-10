Voortvluchtige drugsbaron geeft zichzelf plotseling aan bij Limburgse politie

Dat schrijft L1 . John K. werd in maart 2018 veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim negen jaar. Volgens de rechter was K. betrokken bij de invoer van vijftig kilo cocaïne. Ook zou hij grotere partijen van 550 en 200 kilo naar Nederland hebben proberen te halen. Om de import via de haven van Antwerpen te laten slagen, kocht hij overheidspersoneel om.

Geen toeval

Dat John K. zichzelf nu aangeeft bij de politie, is niet geheel toevallig. De Limburger werd namelijk ook in België gezocht. In 2009 werd hij daar veroordeeld tot acht jaar cel voor onder andere diefstal met geweld en ontvoering. Een gevangenisstraf in Nederland zou betekenen dat hij ook in België nog eens acht jaar de gevangenis in moest. De Belgische straf is sinds afgelopen zomer echter verjaard. In Nederland krijgt hij geen extra straf voor het ontlopen van de Belgische uitspraak.