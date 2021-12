Voortvluchtige verdachte dodelijke schietpartij Heerlen opgepakt

Zwaargewon­de door schietpar­tij in huis in Heerlen

Door een schietpartij in een woning aan de Elandstraat in het Limburgse Heerlen is zaterdagavond iemand zwaargewond geraakt. Volgens een politiewoordvoerster is het slachtoffer in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is niemand aangehouden.

