Vrachtwagen belandt op vangrail A73

Stan Valckx wil best weer een stap omhoog maken: ‘Daarvoor heb ik genoeg in huis’

Stan Valckx groeide de laatste jaren uit tot hét voetbalgezicht van VVV, maar deed dit jaar tot verrassing van velen een stap terug in De Koel. Hij oefent zijn huidige vak met passie uit, maar wil best weer een stap omhoog maken. ,,Daarvoor heb ik genoeg in huis”, vindt hij.

28 september