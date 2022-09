Vrachtwagenchauffeur zwaargewond door explosie van gasfles in Geleen

Wandelaars weer welkom in zuidelijk deel Mariapeel na grote brand

Wandelaars zijn weer welkom in het zuidelijk deel van de Mariapeel. Dat is het gebied ten zuiden van waar dagenlang een grote en verwoestende natuurbrand woedde, die 40 hectare in de as legde. Het zuidelijke deel, dat gespaard bleef, was vanwege een noodverordening ook niet toegankelijk, maar die is inmiddels opgeheven. Staatsbosbeheer laat woensdag weten dat wandelaars er weer terecht kunnen.

7 september