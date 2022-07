Vuilcontainers in Limburg vroeg geleegd vanwege warmte

Eén jaar na overstro­ming in Limburg: 'Moeten nog veel doen'

Deze week is het één jaar na de watersnood in Limburg. We gaan langs bij B&B De Oliemolen in Heerlen dat zwaar getroffen werd door de overstromingen. Paul en Corriene Reesink praten over hoe ze nog met het water aan de lippen staan met de renovatie.