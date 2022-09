Waterschap begint ruim jaar na overstromingen met herstel kademuren en bruggen in Valkenburg

De meest dringende werkzaamheden zijn al in 2021 uitgevoerd. De werkzaamheden nu betreffen herstel van bouwwerken aan de Molentak en de Geul. Er wordt gewerkt met verplaatsbare steigers en mobiele kranen. Het werk duurt tot mei volgend jaar, maar is wel afhankelijk van de waterstand van de Geul. Staat die hoog, dan kan er niet gewerkt worden en duurt het mogelijk langer.

De brug aan de Emmalaan die vorig jaar samen met de kademuur aldaar is ingestort, wordt later aangepakt.

Valkenburg werd destijds getroffen door grote overstromingen, toen de Geul buiten de oevers trad. In Limburg en omliggende grensgebieden kwam in een aantal dagen tijd zoveel regen omlaag dat grote delen van met name het Zuid-Limburgse heuvelland overstroomden. Op grote schaal werd schade veroorzaakt aan woningen en bedrijven. Vele honderden mensen raakten dakloos. Verder stortten een brug en kades in, en werden wegen weggespoeld.