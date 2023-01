Waterschap zet pompen en coupure in voor piek hoogwater Maas

Uit gevangenis gevluchte man opgepakt bij drugsinval in Roermond

De politie heeft afgelopen nacht in Roermond een man opgepakt die uit de gevangenis was gevlucht. Dat gebeurde tijdens een inval in een woning na de aanhouding van twee verdachten van drugshandel in Weert, maakte de politie zondag bekend. De voortvluchtige man moet zijn celstraf van meer dan een jaar verder uitzitten.

8 januari