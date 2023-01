‘White Lives Matter’ geprojecteerd op UWV-gebouw in Venlo, nog vóór die leus op de Erasmusbrug in Rotterdam te zien was

Drie dagen voordat er landelijk ophef ontstond door de leuzen op de Rotterdamse Erasmusbrug, zijn er in Venlo rechts extremistische leuzen geprojecteerd op het UWV-gebouw. Burgemeester Antoin Scholten overweegt aangifte te doen tegen de actie. Hij spreekt in Dagblad De Limburger over een ‘on-Venlose actie’.

Beelden van de projectie op het UWV-gebouw werden op sociale media gedeeld. Daarop is te zien hoe via een beamer op de Prinsessesingel aan de rand van het stadscentrum, die tegen de gevel van het UWV-gebouw in blauwe letters de tekst ‘White Lives Matter’ projecteert. De actie heeft volgens Anti Discriminatie Voorziening Limburg (ADV) op 28 december plaatsgevonden.

Erasmusbrug

Op oudejaarsavond zorgde een soortgelijke actie in Rotterdam landelijk voor ophef. Op de Erasmusbrug werden beelden van leuzen als ‘Vrolijk blank 2023’ en ‘White Lives Matter’ geprojecteerd. Het openbaar ministerie in Rotterdam en stelt dat de actie strafbaar is. Er is een onderzoek gestart.

Het is niet duidelijk of de mensen achter de actie in Venlo ook verantwoordelijk zijn voor de projectie in Rotterdam. Actievoerders beweren dat de beamer in Venlo werd getest voor de projectie op de Erasmusbrug op oudejaarsdag in Rotterdam.

Aangifte

Burgemeester Antoin Scholten van Venlo is woensdag op over de beelden de hoogte gesteld door de Anti Discriminatie Voorziening Limburg. Hij overweegt aangifte te doen: komende maandag heeft hij daar overleg over met de politie, laat hij weten aan De Limburger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op oudejaarsavond zorgde een soortgelijke actie in Rotterdam landelijk voor ophef. Op de Erasmusbrug werden beelden van leuzen als ‘Vrolijk blank 2023’ en ‘White Lives Matter’ geprojecteerd. Het openbaar ministerie in Rotterdam stelt dat de actie strafbaar is en doet onderzoek. Het is niet duidelijk of de mensen achter de actie in Venlo ook verantwoordelijk zijn voor de projectie in Rotterdam. De actievoerders beweren dat de beamer in Venlo werd getest voor de projectie op de Erasmusbrug op oudejaarsdag in Rotterdam.