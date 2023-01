‘White Lives Matter’ geprojecteerd op UWV-gebouw in Venlo, nog vóór die leus op de Erasmusbrug te zien was

Scholten laat weten de actie in zijn stad ‘verwerpelijk en on-Venloos’ te vinden. Het UWV is boos over de actie in Venlo. ,,UWV is er voor ons allemaal en wil dat iedereen kan meedoen in de samenleving”, aldus een woordvoerder van het UWV in een verklaring. ,,Dat juist ons kantoor in Venlo is misbruikt voor de projectie van deze verwerpelijke, discriminerende tekst vinden wij dan ook onacceptabel. UWV heeft contact met de gemeente over mogelijke vervolgstappen.”