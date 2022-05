Woning in Vlodrop met spoed gesloten vanwege overlast: ‘Zorgen om omwonenden’

Dit deed de burgemeester nadat de buurt al langere tijd te maken had met overlast van de bewoner van de woning aan de Pastoor de Eerensstraat. Deze probeerde afgelopen weekend zijn huis in brand te steken, door de gaskraan open te draaien. De brandweer moest in de nacht van zaterdag op zondag ingrijpen.



„Ik maak mij ernstig zorgen over de veiligheid en gezondheid van de omwonenden", reageert de burgemeester. ,,Daarom sluit ik de woning. Ik wil op deze manier bijdragen aan de terugkeer van de rust in de wijk.” Het huis wordt drie maanden lang gesloten. Wat er daarna precies met de woning en de bewoner gebeurt is nog niet bekend.