Yassin Ayoub traint mee bij Fortuna Sittard, Rienstra mag weg

Zakkenrol­lers actief in Limburg: drie keer zoveel zakken gerold dan vorig jaar

Nu de coronamaatregelen verdwenen zijn en er in de steden weer volop gewinkeld wordt, duiken zakkenrollers ook weer op. De politie registreerde in Limburg tot en met mei ruim drie keer zoveel slachtoffers in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

22 juni