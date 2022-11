Zeer grote brand bij restaurant in Sevenum

Opening Limburgs carnavals­sei­zoen uitver­kocht, Roermond verwacht duizenden bezoekers

De opening van het Limburgs carnavalsseizoen volgende week vrijdag in Roermond is uitverkocht. De organiserende Sjeng Kraft Kompenei heeft alle 15.500 kaartjes voor de 11e van de 11e verkocht. Voor het eerst vindt de aftrap van het ‘vastelaovesseizoen’ in Limburg dit jaar in Roermond plaats, en ook voor het eerst moet er na twintig jaar entree voor betaald worden: 11,11 euro. Dat zei een woordvoerder van de organisatie dinsdag.

2 november