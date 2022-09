Zes Colombianen opgepakt bij inval in cocaïnewasserij in Ospel

UPDATEBij een inval bij een cocaïnewasserij in Ospel zijn in de nacht van maandag op dinsdag zes personen aangehouden. Het gaat om vijf mannen en een vrouw met de Colombiaanse nationaliteit.

De arrestaties werden verricht in een pand aan de Witteplakdijk in Ospel. De politie nam een onbekende hoeveelheid verdovende middelen in beslag. De cocaïnewasserij was op het moment van de inval in werking.

Volgens 1Limburg is de omgeving van het pand dinsdag afgezet. De inval volgde op een melding maandagavond dat er in het pand drugsgerelateerde handelingen zouden plaatsvinden. Daarop viel een speciale eenheid van de politie het pand binnen en werden de zes verdachten aangetroffen en opgepakt. Zij zouden betrokken zijn bij de cocaïnewasserij. De Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) is ook ter plaatse om de drugsfabriek te ontmantelen. Het ontmantelen van de wasserij duurt mogelijk nog de hele woensdag.

In een cocaïnewasserij worden via een chemisch proces producten waarin de cocaïne verstopt zit, zoals kleding of voedsel, gescheiden van de drugs. De zes verdachten zijn in de leeftijd van 27 tot en met 57 jaar oud.