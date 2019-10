Zes jaar cel voor Maastrichtse jihadist Mohammed G.

Jihadist Mohammed G. (30) uit Maastricht is dinsdag in de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot zes jaar cel. Het Openbaar Ministerie had acht jaar geëist.

Dat meldt De Limburger. De rechtbank achtte bewezen dat G. deel heeft uitgemaakt van een aan Islamitische Staat gelieerde organisatie en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal en oplichting en voorbereiding voor het opzetten van een terroristisch trainingskamp in Somaliland. Ook is bewezen geacht dat G. betrokken was bij het omzetten van gestolen geld in crypto-valuta. Dat gestolen geld was afkomstig van een in Zuid-Afrika ontvoerd en vermoord botanistenechtpaar.

Mohammed G. is de eerste jihadist die in Nederland voor de derde keer voor de rechter stond voor misdrijven met een terroristisch oogmerk. Zijn twee jaar op de terroristenafdeling in Vught waren slechts een „hinderlijke onderbreking” van zijn jihadistische werkzaamheden. Daags na zijn vrijlating in oktober 2017 pakt Mohammed G. (30) in een woning in Maastricht „de draad gewoon weer op”. Eerder werd hij twee vervolgd voor poging tot uitreis naar Syrië.

IS-propaganda