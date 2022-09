Zestien mensen opgepakt in hennepknipperij

Twee van zeven verdachten weer vrij na schietpar­tij Sittard

Van de zeven mensen die gisteravond werden aangehouden in verband met een schietpartij in de Sittardse wijk Ophoven zijn er twee vrijgelaten, meldt de politie vandaag. De bewoner van een pand aan de straat Ophoven had volgens de politie geschoten. Hij en vier andere betrokkenen zitten nog vast.

27 augustus