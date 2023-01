Zeven kinderen van 1 tot 6 jaar hebben 'geleden, stuk voor stuk’ door misbruik Limburgs stel

Måneskin-zan­ger over strip-act op Pinkpop: 'Publiek gaf zo'n goed gevoel, dat ik het aandurfde'

Sinds ze het songfestival in Rotterdam wonnen, leven de leden van Måneskin in een wervelstorm. Niet voor niets heet hun nieuwe album Rush. In gesprek met de band over angst, vermaak, verbazing en natuurlijk die striptease op Pinkpop.

16 januari