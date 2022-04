Zieke bisschop Harrie Smeets put hoop uit nieuwe behandeling

Zieke bisschop Harrie Smeets van Roermond weer thuis

Bisschop Harrie Smeets van Roermond is na een verblijf van drie maanden in een ziekenhuis en een verpleeghuis weer thuis. Smeets nam afgelopen week zijn intrek in een appartement in het bisschopshuis, liet het bisdom Roermond vrijdag weten. De bisschop kan niet meer zelfstandig lopen en zit in een rolstoel, sinds hij eind mei ernstig ziek werd.

