Zomertijd eindigt met zomers weer: ruim boven de 20 graden in het zuiden

Woensdag wordt het 17 tot 20 graden en donderdag stijgt het kwik naar 18 tot 22 graden, terwijl temperaturen van 13 of 14 graden gebruikelijk zijn eind oktober. Vrijdag is het nog een stukje warmer en wordt het bijna overal een warme dag. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden kan het 24 graden worden.

Bij het ingaan van de wintertijd is het nog allerminst winterweer. Volgens het weerbureau is het tijdens het verzetten van de klok in de nacht zeer zacht met 12 tot 14 graden. Zondag, op de eerste dag van de wintertijd, zijn er wolkenvelden maar schijnt zo nu en dan de zon. Het blijft droog en het wordt 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden. In het midden van het land is het een graad of 20.