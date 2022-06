Zoogdiervereniging gaat met uitsterven bedreigde eikelmuis zenderen om leefgebied te verbeteren

Twintig eikelmuizen in Limburg zijn een zendertje rijker. De Zoogdiervereniging gaat de inheemse diersoort volgen om meer te weten te komen over hun leefgebied.

,,Vanaf komend jaar worden er maatregelen genomen om het leefgebied van de Eikelmuis te verbeteren”, legt Ellen van Norren, projectleider uit. ,,Om dat goed te kunnen doen, moeten we het leefgebied van het diertje onderzoeken. Denk aan: waar slapen ze overdag, waar zijn ze ‘s nachts actief, leven ze in een klein of een groot gebied, welke barrières moeten ze overbruggen als ze een eind gaan lopen, dit zijn allemaal zaken die we willen onderzoeken.”

Oorspronkelijk was er maar een gebied waar eikelmuizen leven. ,,Dankzij een fokprogramma van dierenpark GaiaZOO worden eikelmuizen nu ook in een tweede gebied uitgezet”, vertelt Norren. ,,Ze worden gefokt en krijgen een zender en worden daarna in de natuur uitgezet. Het dierenpark zet zich in voor inheemse dieren in Limburg.”

Slaapmuis

Anders dan de naam doet vermoeden, is de eikelmuis geen muis en eet hij ook geen eikels. Hij eet vooral kleine insecten, noten en fruit. Met zijn dikke pluimstaart en grote kraalogen lijkt hij vooral op een eekhoorn. ,,De eikelmuis is familie van de knaagdiersoort slaapmuis”, licht de projectleider van de Zoogdiervereniging toe. ,,Het soort zitten tussen de muis en de eekhoorn in. In het Duits heet ‘ie tuinslaper, die naam past ook beter. Dankzij z‘n pluimstaart blijft de tuinslaper in balans wanneer hij vliegensvlug over hele dunne takjes rent en met zijn kraalogen kan hij goed in het donker zien. Hij leeft vooral in de struiken, op de grond en in bomen.”

Door het ‘opruimen‘ van het landschap wordt het diertje nu bedreigd. Volgens Van Norren worden de akkers te groot en te eentonig. ,,Daar kunnen geen dieren leven”, legt ze uit. ,,Zeker geen eikelmuizen, die hebben dekking nodig. Ze moeten kunnen wegkruipen, daarom willen we de bossen en het agrarische gebied in Limburg ‘eikelmuisvriendelijk’ maken. Hiermee help je ook andere diersoorten, zoals de zeldzame geelbuikvuurpad.”

Eikelmuis adopteren

Inwoners van Limburg die hun steentje bij willen dragen, kunnen twee dingen doen om de eikelmuis te helpen. Zo kunnen ze bij GaiaZOO een eikelmuis adopteren en bij Zoogdiervereniging een T-shirt kopen, de opbrengst van beiden wordt gebruikt voor het verbeteren van het leefgebied. ,,Maar wat ook al enorm helpt, is als men aan elkaar vertelt over de eikelmuis”, geeft Van Norren als voorbeeld. ,,Zodat er meer bekend wordt over de inheemse diersoort. Daarnaast is het altijd fijn voor de bodemdieren als tuinen beplant worden met inheemse plantensoorten.”