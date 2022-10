Zwarte rookwolken boven Maastricht door Belgische brand

Fietsen­dief zwemt Maas over, wordt met behulp van infrarood­ca­me­ra toch in kraag gevat

Een man die gisteravond in Venlo werd betrapt op het stelen van een fiets, is tijdens zijn vlucht de Maas in gesprongen en naar de overkant gezwommen. De fietsendief wist zich enige tijd te verschansen maar werd na een zoektocht met behulp van een infraroodcamera toch in de kraag gevat.

18 oktober