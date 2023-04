Afval verwerken in Lingewaard kost steeds meer geld, maar wie gaat het betalen?

In Lingewaard zijn drie particuliere plekken waar bewoners met hun afval naartoe kunnen: twee in Huissen (Heijting en Van Dalen) en één in Doornenburg (Vos). Een vrij unieke situatie in Nederland, want de meeste gemeenten hebben een milieustraat in eigen beheer. Lingewaard dus niet, maar de constructie verliep lange tijd zonder problemen.