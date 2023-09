Als kind was ze al bij opnames van ‘Floris’, nu heeft Diana droombaan op kasteel

Haar vader, slager in Doornenburg, leverde de speenvarkens voor de middeleeuwse feesten op kasteel Doornenburg. En met haar nu 91-jarige tante praat ze nog altijd over de opnames van de populaire tv-serie ‘Floris’, eind jaren zestig op en rond het kasteel, met in de hoofdrol Rutger Hauer.

,,Ik was toen anderhalf jaar, ik weet er niets van. Maar ik was er wél bij”, zegt de nu 56-jarige Diana Jansen met enige trots. ,,Dus toen ik eerder dit jaar de sollicitatie voor kasteelmanager zag, wist ik gewoon: dit moet ik doen. Het past zo goed bij mij.”

Opvolgster van Maaike Kool

Zo gezegd, zo gedaan. Jansen, geboren in Doornenburg en nu woonachtig in Huissen met haar gezin en werkzaam bij DrieGasthuizenGroep in Arnhem, nam deze zomer het stokje over van Maaike Kool. Zij werd in 2019 kasteelmanager, een functie van zo’n zestien uur per week.