Angerenaren bidden voor het eerst in de buitenlucht: ‘De staties komen hier nog beter tot hun recht’

De veertien staties die de kruisweg van Jezus voor Pasen uitbeelden, hingen jarenlang in de Sint Bavokerk in Angeren. Het godshuis is in februari 2020 aan de erediensten onttrokken. De laatste kruisweg werd het jaar ervoor in de kerk gelopen. Angerenaren waren bang dat met het sluiten van de kerk ook de gipsen afbeeldingen, geschonken door de bevolking, zouden verdwijnen.