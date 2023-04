Baianá als perfecte vlucht uit een hete, zomerse stad

Vrijwilli­gers overnacht­ten bij het ‘paasvuur’ in Gendt: ‘Om te voorkomen dat vandalen het alsnog aansteken’

Zonder dat Gendt heeft kunnen genieten van het paasvuur heeft de gemeente Lingewaard dinsdagochtend de berg snoeihout uit de polder verwijderd. ,,De teleurstelling over het afblazen van het paasvuur is groot. Dit moeten we even laten bezinken”, zegt Wim Scholten van band Right Direction Music, die het paasvuur dit jaar heeft georganiseerd.