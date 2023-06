Bakkersduo Ria en Theo Engelen stopt na bijna veertig jaar: ‘Soms voelde ik me bijna een psycholoog’

interviewDe kogel is door de kerk: nog een paar weken en dan stoppen Theo en Ria Engelen met hun bakkerijen in Huissen en Bemmel. Hilvers neemt beide zaken over. ,,Ons leven wás werk”, blikt het onafscheidelijke duo terug.

Het bakavontuur, dat in 1984 begon met een winkeltje in Huissen, zit er bijna op. In de bijna veertig jaar dat ze keihard werkten - even vaak in de nacht als overdag, en zelden gingen ze op vakantie - groeiden Theo en Ria Engelen uit tot een fenomeen in de Betuwe.

In 2010 openden ze een tweede winkel in Bemmel, waar sinds 2011 al het brood en andere lekkers wordt gebakken. 30 juni is hun laatste dag. André Hilvers neemt dan beide zaken over (zie kader).

,,Onwerkelijk, het moet nog wel landen”, zegt Ria Engelen over het besluit. ,,Een afscheidsreceptie komt er niet. We zijn niet zulke middelpuntmensen, maar aan de reacties van klanten merk ik welke impact we altijd hebben gemaakt. Dat realiseerde ik me niet zo. Mensen hebben zoveel verteld in de winkels. Soms voelde ik me bijna een psycholoog”, zegt ze. ,,Maar zonder onze trouwe klanten hadden we dit nooit kunnen doen. En zonder ons team ook niet.”

Het voelt goed. Spijt hebben we niet Ria Engelen

Theo loopt af en toe weg tijdens het interview. Niet omdat de emoties te hoog oplopen, maar omdat er nog gewoon gewerkt moet worden. ,,Ik begin rond tien uur in de avond en dan de hele nacht door. In de middag slaap ik, als ik tijd heb”, zegt hij.